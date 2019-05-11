المنافذ الحدودية تحيل مسافر عراقي مطلوب للقضاء في الشلامجة

2019/05/11 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية-كلكامش برس؛ تمكنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، إحالة مسافر عراقي للقضاء في منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة.وقالت الهيأة في بيان لها : ان امر القاء القبض جاء وفقاً لكتاب مكتب جهاز المخابرات الوطني العراقي ومذكرة إلقاء القبض الصادرة من وزارة الداخلية / وكالة الوزارة لشؤون الشرطة بالتعاون مع شعبة البحث والتحري.وأضافت […]

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