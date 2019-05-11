سائرون: على الحكومة الكشف عن عدد القوات الاميركية الحقيقي في البلاد

2019/05/11 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي على تصريحات مسؤول أميركي بشأن أعداد قوات بلاده في العراق.

وقال العكيلي في بيان إن التصريح الذي صدر من عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الاميركي مارك روبيو، بوجود خمسين الف عسكري أميركي في العراق هو شيء مستغرب، داعيا الى ضرورة ان يكون هناك رد سريع وتوضيحي من قبل الحكومة العراقية.

وشدد على أهمية أن يتم معرفة ما يقوله هذا السيناتور حقيقة ام مجرد كلام لإشعال الوضع داخل الساحة العراقية؟.

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