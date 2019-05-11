2019/05/11 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت أمانة بغداد، السبت، عن اكساء مليون متر مربع من شوارع العاصمة منذ بداية العام الحالي 2019، مبينة أن المناطق المشمولة بالاكساء والتطوير هي المتضررة التي تعاني من الحفر والمطبات.وقال مدير العلاقات والإعلام بالامانة حكيم عبد الزهرة في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ملاكات قسم الطرق في الدوائر البلدية اعدت جردا باحتياجات المحلات السكنية ضمن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد تعلن اكساء مليون متر مربع من شوارع العاصمة منذ بداية 2019) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد تعلن اكساء مليون متر مربع من شوارع العاصمة منذ بداية 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).