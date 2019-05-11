زيدان يحسم مستقبل إيسكو مع ريال مدريد

2019/05/11 | 11:51

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بغداد اليوم - متابعة

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد حسم موقفه بالإبقاء على إيسكو خلال الموسم القادم وعدم بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعاش إيسكو موسماً صعباً للغاية، بالأخص تحت قيادة سانتياجو سولاري الذي لم يخض معه سوى 528 دقيقة فقط خلال 31 مباراة أشرف فيها المدرب الأرجنتيني على الفريق في مختلف البطولات.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن" زيدان ما زال معجباً بإيسكو وينظر إليه كقطعة أساسية ومهمة في مشروع النادي الجديد، وقد أبلغ الرئيس فلورنتينو بيريز بذلك لكي يتم الاستماع لأية عروض من اجله".

وصحيح أن إيسكو تعرض للظلم تحت قيادة سولاري، لكن مستواه بشكل عام تراجع بشكل ملحوظ منذ بداية الموسم وحتى الآن، فخلال 35 مباراة خاضها، لم يسجل سوى 6 أهداف وصنع هدف وحيد، وهذا أسوأ موسم له منذ وصوله إلى النادي الملكي.

وأضاف التقرير أن" علاقة زيدان جيدة مع إيسكو، خصوصاً أنه هو من أوصى بالتعاقد معه عام 2013 عندما كان لاعباً في صفوف ملقا، ودائماً ما يدافع عنه أمام وسائل الإعلام".

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