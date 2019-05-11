2019/05/11 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خلية مواجهة السيول تعلن زيادة الخزين المائي لـ 51.46 مليار م3

بغداد/...أعلنت خلية مواجهة السيول، السبت، الموقف المائي في محافظات نينوى، صلاح الدين، كركوك، بغداد، ديالى، واسط، ميسان، البصرة وذي قار، فيما أكدت ازدياد الخزين المائي الى 51.46 مليار م3.

وذكرت الخلية في بيان، أن "الموقف المائي لمحافظات العراقي لليوم السبت، كان كالآتي:

محافظة نينوى: منسوب سد الموصل 323.33 م، الايراد المائي 2868 م3/ثا، الاطلاق 2900 م3/ثا، الخزين المائي 8.74 مليار م3، منسوب نهر دجلة في مدينة الموصل 215.88 م.

محافظة صلاح الدين: منسوب نهر دجلة في بيجي 107.05 م، التصريف المطلق باتجاه بحيرة الثرثار 4500 م3/ثا، التصريف المطلق في القناة الاروائية والمسماة ايضا عند العامة بالقناة الحلوة 150 م3/ثا، التصريف من سدة سامراء باتجاه بغداد 400 م3/ثا.

محافظة كركوك: التصريف المطلق من سد دوكان 617 م3/ثا، المناسيب ضمن الحدود التصميمية لنهر الزاب الاسفل واطلاق سد دبس باتجاه نهر دجلة 570 م3/ثا.

محافظة بغداد: منسوب نهر دجلة لموقع سراي بغداد 28.52 م وبتصريف 339 م3/ثا.

محافظة ديالى: اطلاق سد دربندخان باتجاه سد حمرين 330 م3/ثا، منسوب سد حمرين 104.98 م، الايراد المائي 395 م3/ثا، التصريف المطلق 650 م3/ثا.



وتم تخفيضه الى 500 م3/ثا صباح هذا اليوم، الخزين المائي في السد 2.74 مليار م3.

محافظة واسط: مقدم سدة الكوت 18.24 م، موخر سدة الكوت 13.90 م، اطلاق سدة الكوت 517 م3/ثا، تحويل مياه باتجاه مهرب المصندك بحدود 10 م3/ثا.

محافظة ميسان: التصريف في نهر دجلة لموقع علي الغربي 551 م3/ثا ويتم توزيعه ضمن المحافظة بالشكل التالي: مهرب كميت مغلق، نهر الكحلاء 30 م3/ثا، نهر المشرح 19 م3/ثا، نهر العريض 85 م3/ثا، نهر البتيرة 196 م3/ثا، نهر المجر الكبير 92 م3/ثا، تصريف نهر دجلة موخر قلعة صالح 102 م3/ثا، تصريف هور الحويزة باتجاه نهر دجلة عبر ناظم الكسارة 88 م3/ثا.

محافظة البصرة: تصريف هور الحويزة باتجاه شط العرب 837 م3/ثا، المناسيب المتحققة في شط العرب: القرنة 2.36 م، المدينة 2.37 م، كتيبان 1.73 م، العشار 1.37 م، سيحان 1.70 م.

محافظة ذي قار: التصريف المطلق في نهر الغراف مقدم سدة الكوت 190 م3/ثا ويصل حدود المحافظة بحدود 140 م3/ثا، منسوب مقدم ناظم البدعة 9.05 م، منسوب مؤخر ناظم البدعة 7.05 م، التصريف المطلق 43 م3/ثا منه 42 م3/ثا الى هور ابو زرك.

وأضافت الخلية، أن "الايراد المائي مقدم سد حديثة بلغ 427 م3/ثا، ومنسوب سد حديثة 137.91 م، أما الاطلاق 170 م3/ثا، والخزين 4.61 مليار م3".

وأكدت، "ازدياد الخزين المائي الى 51.46 مليار م3 بينما كان لنفس التاريخ من العام الماضي 15.85 مليار م3"، لافتة إلى ان "الفراغ الخزني في الثرثار 20.59 مليار م3، وتوليد الطاقة الكهربائية من السدود 1080 ميكا واط".انتهى1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية مواجهة السيول تعلن زيادة الخزين المائي لـ 51.46 مليار م3) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية مواجهة السيول تعلن زيادة الخزين المائي لـ 51.46 مليار م3) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).