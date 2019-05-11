المثنى:ضبط عجلتين محملتين بمواد غذائية منتهية الصلاحية

2019/05/11 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت قيادة شرطة محافظة المثنى، اليوم السبت، عن ضبط عجلتينِ محملتينِ بموادَّ غذائيةٍ غيرِ خاضعةٍ لشروط الصحة العامة ومنتهية الصلاحية في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان وتلقته وكالة صدى، أن” مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية (سيطرة العارضيات) شمال المحافظة، تمكنت من ضبط عجلتين محملتين بمواد غذائية غير خاضعة لشروط الصحة العامة ومنتهية الصلاحية للاستهلاك”.

واضاف، ان” العجلة الأولى نوع كيا براد بيضاء اللون والتي كان يستقلها السائق المخالف ( ا – ع – ذ ) تحمل مواد غذائية مختلفة الأنواع لمادة ( الجبس) المنتهي الصلاحية”.

واشار الى ان” العجلة الثانية كانت نوع هونداي ستاركس بيضاء اللون والتي كان يستقلها السائق المخالف ( م – ج – ج ) والتي تحمل نفس المادة تمت إحالتهما إلى شعبة الرقابة الصحية في الرميثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما”.





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