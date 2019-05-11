احالة مسافر عراقي مطلوب للقضاء في منفذ الشلامجة

2019/05/11 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، احالة مسافر عراقية مطلوب للقضاء في منفذ الشلامجة الحدودي.

وقالت الهيأة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنه "تم إحالة مسافر عراقي للقضاء في منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة".واضافت ان "أمر القبض جاء وفقاً لكتاب مكتب جهاز المخابرات الوطني العراقي ومذكرة إلقاء القبض الصادرة من وزارة الداخلية / وكالة الوزارة لشؤون الشرطة بالتعاون مع شعبة البحث والتحري".وتابعت "تم إحالة المتهم وفق محضر اصولي إلى مركز شرطة الشلامجة لعرضه أمام السيد قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".



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