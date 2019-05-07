عمليات بغداد:اعتقال متهمين بالإرهاب والسرقة وترويج المخدرات

2019/05/11 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعتقلت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد،اليوم السبت، 13 متهما بالإرهاب والسرقة وترويج المخدرات ،في مناطق متعددة من العاصمة.

وذكر بيان للقيادة وتلقته وكالة صدى ،أن “القوات الأمنية في عمليات بغداد اعتقلت أربعة متهمين بالإرهاب في مناطق العلاوي، والإسكان، والدورة”.

واضاف انه ” تم اعتقال ستة متهمين بالسرقة بينهم امرأتين في مناطق الكاظمية، والتأميم، ومدينة الصدر، والغدير، وابي غريب اضافة الى ثلاثة متهمين بترويج المخدرات في منطقتي: الشعلة، وسبع قصور”. وتابع البيان انه “تم إحالة جميع المتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم وفق القانون”.





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