2019/05/11 | 11:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
اعلنت الشركة العامة للنقل البحري احدى تشكيلات وزارة النقل ، السبت، عن اعادة الناقلة القرنة للعمل في ميناء ام قصر بعد الانتهاء من مرحلة الصيانة التي استمرت لمدة اسبوع في دولة الكويت /حوض تسفين هيسكو .
وقالت الشركة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الناقلة القرنة أجرت عمليات صيانة مهمه في الكويت وعادت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل البحري: الناقلة القرنة تعود للعمل بعد صيانتها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلنت الشركة العامة للنقل البحري احدى تشكيلات وزارة النقل ، السبت، عن اعادة الناقلة القرنة للعمل في ميناء ام قصر بعد الانتهاء من مرحلة الصيانة التي استمرت لمدة اسبوع في دولة الكويت /حوض تسفين هيسكو .
وقالت الشركة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الناقلة القرنة أجرت عمليات صيانة مهمه في الكويت وعادت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل البحري: الناقلة القرنة تعود للعمل بعد صيانتها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل البحري: الناقلة القرنة تعود للعمل بعد صيانتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).