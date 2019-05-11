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النقل البحري: الناقلة القرنة تعود للعمل بعد صيانتها


النقل البحري: الناقلة القرنة تعود للعمل بعد صيانتها
2019/05/11 | 11:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

اعلنت الشركة العامة للنقل البحري احدى تشكيلات وزارة النقل ، السبت، عن اعادة الناقلة القرنة للعمل في ميناء ام قصر بعد الانتهاء من مرحلة الصيانة التي استمرت لمدة اسبوع في دولة الكويت /حوض تسفين هيسكو .

وقالت الشركة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الناقلة القرنة أجرت عمليات صيانة مهمه في الكويت وعادت […]

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