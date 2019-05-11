نادي الشرطة يشدد قبضته على صدارة الدوري العراقي

2019/05/11 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شدَّد الشرطة، قبضته على صدارة الدوري العراقي بفوزه امس الجمعة على الكهرباء (5-3) على إستاد الشعب لحساب الجولة الـ26.

سجل أهداف الشرطة، علاء عبد الزهرة 3 أهداف “هاتريك”، والسنغالي الحسن ديالو “هدفين”، فيما سجل للكهرباء سجاد رعد، “هدفين”، ومرتضى هديب.

قدم الفريقان مباراة رائعة، وشهدت 4 ركلات جزاء.

وشدد الشرطة، قبضته على الصدارة بـ66، فيما تجمد رصيد الكهرباء عند النقطة (26) في المركز الـ 16

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