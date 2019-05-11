الخارجية الإيرانية تعلن عزمها افتتاح منفذ عبر ديالى قبل شهر من زيارة الأربعين

2019/05/11 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن مدير عام شؤون الحدود في وزارة الخارجية الايرانية شهريار حيدري، بان منفذ خسروي بمحافظة كرمانشاه غرب ايران الذي يقابله منفذ المنذرية بمحافظة

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