المغرب تنجح بإبطاء معدل الهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا

2019/05/11 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت السلطات المغربية من إبطاء معدل الهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا خلال الشهور الأخيرة بعد حملة على شبكات التهريب.

وقال مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية

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