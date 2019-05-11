سلطنة عمان تعتزم إعادة فتح سفارتها في العراق

2019/05/11 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعتزم سلطنة عمان إعادة فتح سفارتها في العراق واستئناف عمل بعثتها الدبلوماسية لدى بغداد.

حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في بيان أن وزير الخارجية محمد علي الحكيم تسلّم رسالة من نظيره العماني يوسف بن علوي يعرب فيها عن عزم سلطنة عُمان إعادة افتتاح سفارتها في بغداد، لافتا الى ان العراق يثمن هذه الخطوة التي تعبر عن حرص عُمان على تعميق العلاقات الأخوية بين البلدين، والرغبة الجادّة في تبادل التمثيل الدبلوماسي بما يحقق المصالح المشتركة، ويقوي أطر التواصل، والتعاون الثنائي.

وأضاف ان أن قرار السلطنة بإعادة افتتاح سفارة لها لدى بغداد يؤشر إلى تطوُّر إيجابي في الحضور العربي، ويساهم في تعزيز العمل المشترك.

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