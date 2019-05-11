الموانئ النفطية تحقق اعلى مستوى من الإيرادات خلال نيسان الماضي

2019/05/11 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف وزير النقل المهندس عبدالله لعيبي، السبت، عن تحقيق اعلى مستوى من ايرادات في الموانئ النفطية بلغت 18 مليار خلال نيسان الماضي.وقال لعيبي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الموانئ النفطية سجلت ارتفاعاً ملحوظا متميزة عن باقي الموانئ العراقية للأشهر الثلاثة الماضية، وكذلك سجلت قسم شؤون البحرية فقط في الاقلاع والرسو على […]

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