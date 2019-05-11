ارتفاع جديد للخزين المائي وتوليد 1080 ميغاواط من السدود

2019/05/11 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب رئيس الوزراء ، اليوم السبت،عن ارتفاع الخزين المائي الى 51.46 مليار م3 وتوليد 1080 ميغاواط من السدود

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