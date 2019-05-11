ضبط صهريج محمل بمشتقات نفطية بدون تراخيص في واسط

2019/05/11 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​أفادت مديرية شرطة نفط الوسط، اليوم السبت، بأن سيطرة أمنية في أحد مداخل بغداد ضبطت صهريجا محملا بمخلفات نفطية دون تراخيص.

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