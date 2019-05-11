عمليات بغداد تنوه عن تفجير مسيطر عليه غربي بغداد

2019/05/11 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد عن تفجير مسيطر عليه لمخبأ من المواد المتفجرة غربي العاصمة .وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد ” ان الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد سيقوم بعد وقت قصير بتفجير مسيطر عليه لمخبأ من المواد المتفجرة عبارة عن مخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية، في منطقة الزيدان غربي بغداد”.

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