وسائل اعلام: شاناهان يوافق على إرسال البرمائية “يو أس أس ارلنغتون” للشرق الأوسط

2019/05/11 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وسائل إعلام اميركية أن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان وافق على إرسال البرمائية “يو أس أس ارلنغتون” إلى الشرق الأوسط

وذكرت وسائل الاعلام أن السفينة البرمائية “يو أس أس ارلنغتون” ستنضم إلى القطع البحرية المرافقة لحاملة الطائرات أبراهام لنكولن.

وأضافت أن السفينة “أرلنغتون” متخصصة بدعم الهجمات البرمائية والعمليات الخاصة للقوات الأميركية في مناطق انتشارها.

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