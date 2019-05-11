أمانة بغداد تعلن إكساء مليون متر مربع من شوارع العاصمة منذ بداية 2019

2019/05/11 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت أمانة بغداد عن إكساء مليون متر مربع من الطرق وشوارع العاصمة

منذ بداية العام الجاري.

مدير العلاقات والإعلام بالأمانة حكيم عبد الزهرة أوضح أن المناطق

المشمولة بالاكساء والتطوير هي المتضررة التي تعاني من الحفر

والمطبات نتيجة لاعمال البنى التحتية وانتهاء العمر التصميمي لها

وكذلك المحلات مكتملة البنى التحتية بعد انتهاء اعمال مد الانابيب

الرئيسة لتصريف مياه الصرف الصحي والامطار الى جانب الانابيب

الرئيسة الناقلة للمياه الصالحة للشرب ..

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