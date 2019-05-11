النقل: الناقلة القرنة تعود للعمل بعد انتهاء اعمال صيانتها

2019/05/11 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة للنقل البحري احدى تشكيلات وزارة النقل ، السبت ، اعادة الناقلة القرنة للعمل في ميناء ام قصر بعد الانتهاء من مرحلة الصيانة التي

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