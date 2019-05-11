زيدان يراهن على مدافع فرنسي لخلافة مارسيلو

2019/05/11 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وقع اختيار إدارة ريال مدريد على مدافع أولمبيك ليون الفرنسي، فيرلاند ميندي، لتقوية صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم على مستوى يسار الدفاع.

وبحسب ما نشرته يومية "ماركا" الإسبانية والموالية لريال مدريد، فإن إدارة النادي قد حددت إسم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، لتدعيم مركز الظهير الأيسر.

ميندي والذي خاض أول مباراة دولية له في نوفمبر الفائت بقميص المنتخب الفرنسي، كان قد اجتمع قبل أشهر بمدينة ليون مع خوسيه أنخيل سانشيز المدير العام لريال مدريد، إضافة إلى خوان كالافات وهو مسئول التعاقدت، من أجل وضع اللمسات الأولى للصفقة.

ووفق الصحيفة المدريدية فإن المدرب زين الدين زيدان وافق على إبرام الصفقة، لكن تبقى مشكلة العائد المادي هي العائق الأكبر نظرًا لانتهاء عقد اللاعب صيف 2023، ومطالبة رئيس النادي جون ميشال أولاس مبلغ 45 مليون نظير التخلي عن خدماته.

مشاكل النادي الداخلية قد تعيق الصفقة في الوقت الحالي، فليون ينافس على التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا ويسعى لاقتناص المركز الثالث المؤهل إلى الأدوار التمهيدية، فضلًا عن انتهاء عقد المدرب برونو جينيسيو مع إنقضاء الموسم.

أمران قد يغلقان مسألة انتقال اللاعب لحين التجديد للمدرب أو التعاقد مع غيره والوقوف على العناصر الراحلة، أمّا التأهل للأبطال فقد يكون مرهونًا كذلك بالصفقة، ففي حالة عدم التأهل سيخسر النادي عوائد كبيرة وقد يغالي أولاس في طلباته المادية.

هناك اتجاه قد يسلكه ريال مدريد مع ليون، وهو صفقة مزدوجة تتضمن التعاقد مع ميندي ولاعب الوسط تانجي ندومبيلي في حال فشل المفاوضات مع بول بوغبا، الذي يضعه زيدان كأولوية لتعزيز الوسط، لكن يبقى الأمر مجرد تكهن لحين اتضاح موقف مانشستر يونايتد من بيع اللاعب.

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