هل ستتصل ؟.. رغم تحريكها

2019/05/11 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

كشفت شبكة سي إن إن الأمريكية، أن البيت الأبيض مرر لقادة إيران رقم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإتاحة الفرصة لهم للاتصال به إن أرادوا.

ونقلت الــ "سي ان ان" عن ما وصفته بالمصدر الدبلوماسي ان "البيت الأبيض تواصل مع مسؤولين سويسريين، لتمرير رقم هاتف للإيرانيين للاتصال بترامب إذا طلب ...

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