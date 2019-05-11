واع / اسعار صرف الدولار في الكفاح

2019/05/11 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / بغداد / ز.

سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، السبت، استقراراً بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح

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