بالصور.. الإطفاء تدخل حالة الاستنفار لحماية اكثر من نصف مليون دونم من الحنطة في ديالى

2019/05/11 | 12:22

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بغداد اليوم- ديالى

أكدت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، السبت، 11 أيار، 2019، بان مفارز الاطفاء دخلت حالة الاستنفار لحم...





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