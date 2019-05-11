القبض على {13} مطلوب في مناطق متفرقة من ديالى

2019/05/11 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى: الفرات نيوز} اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم السبت، القبض على {13} مطلوب في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقالت القيادة في بيان أورده مراسل {الفرات نيوز} إن "مفارز من اقسام شرطة بعقوبة و جلولاء وهبهب وقسم شؤون السيطرات الخارجية وفوج طوارئ ديالى النموذجي ومفارز الامن الوطني تمكنت من القاء القبض على {13} مطلوب احدهم وفق المادة 4ارهاب خلال اليومين الماضيين في مناطق متفرقة من المحافظة".واضاف أنه "تم أرسالهم الى مراكز ألأحتجاز لعرضهم على القضاء".



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مصطفى الجوراني

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