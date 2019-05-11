وزير الخارجية يتوجه الى الكويت

2019/05/11 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توجه وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم السبت، الى الكويت لترؤس أعمال اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه إن "الوزير محمد علي الحكيم غادر البلاد متوجهاً إلى دولة الكويت على رأس وفد وزاريّ لترؤس أعمال اللجنة الوزارية المُشترَكة العراقـيَّة-الكويتيّة".واضاف أن "أعمال اللجنة تستمر بالانعقاد لمدة يومين".



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