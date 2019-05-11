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رفع كتل كونكريتية عن موقعين وسط بغداد

رفع كتل كونكريتية عن موقعين وسط بغداد

مايو 11, 2019 - 12:19 م

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بغداد/ خطوة برسأعلنت أمانة بغداد، السبت، مباشرتها برفع الكتل الكونكريتية عن موقعين وسط العاصمة، بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد.وذكرت الامانة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، انه “بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تم رفع الكتل الكونكريتية عن فرعين تابعين لمصرف الرافدين ( فرع باب المعظم وفرع الشيخ عمر ) ضمن شارع وزارة الصحة منطقة باب المعظم”.وأضافت أن “الكوادر البلدية باشرت بعدها بحملة لتنظيف وتاهيل المواقع المغلقة منذ سنة 2007”.

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