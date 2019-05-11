ما هي كواليس عمليات الجيش السوري في ادلب؟

2019/05/11 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدّم الجيش العربي السوري في جنوب إدلب واستعادة مناطق استراتيجيّة عديدة يُثير العديد من علامات الاستفهام حول الصّمت التركيّ..هل جاء قصف النصرة لقاعدة حميميم

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