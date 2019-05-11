البشير يعترف بالتهم الموجهة إليه.. ودولة عربية تعرض استضافته

2019/05/11 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر إعلامية سودانية، أن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير أقر بالتهم الموجهة إليه من قبل السلطات التي تحقق معه عقب الإطاحة به بعد احتجاجات

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