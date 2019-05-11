الموقف المائي اليوم السبت والخزين يستمر بالارتفاع

2019/05/11 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت خلية مواجهة السيول، عن الموقف المائي في العراق اليوم السبت.1- محافظة نينوى:منسوب سد الموصل 323.33 مالايراد المائي 2868 م3/ثاالاطلاق 2900 م3/ثا.الخزين المائي 8.74 مليار م3منسوب نهر دجلة في مدينة الموصل 215.88 م.2- محافظة صلاح الدين:منسوب نهر دجلة في بيجي 107.05 م.التصريف المطلق باتجاه بحيرة الثرثار 4500 م3/ثا.التصريف المطلق في القناة الاروائية والمسماة ايضا عند العامة بالقناة الحلوة 150 م3/ثا.التصريف من سدة سامراء باتجاه بغداد 400 م3/ثا.3- محافظة كركوك:التصريف المطلق من سد دوكان 617 م3/ثا.المناسيب ضمن الحدود التصميمية لنهر الزاب الاسفل واطلاق سد دبس باتجاه نهر دجلة 570 م3/ثا.4- محافظة بغداد:منسوب نهر دجلة لموقع سراي بغداد 28.52 م وبتصريف 339 م3/ثا.5- محافظة ديالى:اطلاق سد دربندخان باتجاه سد حمرين 330 م3/ثا.منسوب سد حمرين 104.98 مالايراد المائي 395 م3/ثا.التصريف المطلق 650 م3/ثا.



وتم تخفيضه الى 500 م3/ثا صباح هذا اليوم.الخزين المائي في السد 2.74 مليار م3.6- محافظة واسط:مقدم سدة الكوت 18.24 مموخر سدة الكوت 13.90 ماطلاق سدة الكوت 517 م3/ثا.تحويل مياه باتجاه مهرب المصندك بحدود 10 م3/ثا.7- محافظة ميسان:التصريف في نهر دجلة لموقع علي الغربي 551 م3/ثا ويتم توزيعه ضمن المحافظة بالشكل التالي:مهرب كميت مغلق.نهر الكحلاء 30 م3/ثانهر المشرح 19 م3/ثانهر العريض 85 م3/ثانهر البتيرة 196 م3/ثانهر المجر الكبير 92 م3/ثاتصريف نهر دجلة موخر قلعة صالح 102 م3/ثاتصريف هور الحويزة باتجاه نهر دجلة عبر ناظم الكسارة 88 م3/ثا8- محافظة البصرة:تصريف هور الحويزة باتجاه شط العرب 837 م3/ثا.المناسيب المتحققة في شط العرب:القرنة 2.36 مالمدينة 2.37 مكتيبان 1.73 مالعشار 1.37 مسيحان 1.70 م9- محافظة ذي قار:التصريف المطلق في نهر الغراف مقدم سدة الكوت 190 م3/ثا ويصل حدود المحافظة بحدود 140 م3/ثا.منسوب مقدم ناظم البدعة 9.05 ممنسوب مؤخر ناظم البدعة 7.05 مالتصريف المطلق 43 م3/ثا منه 42 م3/ثا الى هور ابو زرك.10- الايراد المائي مقدم سد حديثة 427 م3/ثا.منسوب سد حديثة 137.91 مالاطلاق 170 م3/ثاالخزين 4.61 مليار م311- الخزين المائي أزداد الى 51.46 مليار م3 بينما كان لنفس التاريخ من العام الماضي 15.85 مليار م3.الفراغ الخزني في الثرثار 20.59 مليار م3.توليد الطاقة الكهربائية من السدود 1080 ميكا واط.





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