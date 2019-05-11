2019/05/11 | 12:33

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رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الايراني حشمت الله فلاحت بيشة: ترامب وضع خيار التهدئة مع إيران على جدول أعماله .

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