زيدان يحسم امره بشأن ايسكو

2019/05/11 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم السبت، أن" زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد حسم موقفه بالإبقاء على إيسكو خلال الموسم القادم وعدم بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وعاش إيسكو موسماً صعباً للغاية، بالأخص تحت قيادة سانتياجو سولاري الذي لم يخُضْ معه سوى 528 دقيقةً فقط خلال 31 مباراةً أشرف فيها المدرب الأرجنتيني على الفريق في مختلف البطولات.وأوضحت الصحيفة في تقريرها الذي اطلع عليه موقع "الغدير"، أن" زيدان ما زال معجباً بإيسكو وينظر إليه كقطعة أساسية ومهمة في مشروع النادي الجديد، وقد أبلغ الرئيس فلورنتينو بيريز بذلك لكي يتم الاستماع لأية عروض من اجله".وأضاف التقرير أن" علاقة زيدان جيدة مع إيسكو، خصوصاً أنه هو من أوصى بالتعاقد معه عام 2013 عندما كان لاعباً في صفوف ملقا، ودائماً ما يدافع عنه أمام وسائل الإعلام".انتهى..م.ر

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