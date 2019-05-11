قيادة عمليات بغداد: اعتقال متهمين بجرائم مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة

2019/05/11 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، اعتقال متهمين بجرائم مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقالت القيادة في بيان إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت من اعتقال أربعة متهمين بالإرهاب في مناطق: العلاوي، والإسكان، والدورة".

واضاف "فيما تم اعتقال ستة متهمين بالسرقة بينهم امرأتين في مناطق: الكاظمية، والتأميم، ومدينة الصدر، والغدير، وابي غريب".

وتابعت "إلى ذلك تم اعتقال ثلاثة متهمين بترويج المخدرات في منطقتي: الشعلة، وسبع قصور"، مبينة أنه "تم إحالة جميع المتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم وفق القانون".

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