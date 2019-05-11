وزير الخارجية محمد علي الحكيم يتوجه الى الكويت

2019/05/11 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توجه وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم السبت، الى الكويت لترؤس أعمال اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "الوزير محمد علي الحكيم غادر البلاد متوجهاً إلى دولة الكويت على رأس وفد وزاريّ لترؤس أعمال اللجنة الوزارية المُشترَكة العراقـيَّة-الكويتيّة".

واضاف أن "أعمال اللجنة تستمر بالانعقاد لمدة يومين".

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