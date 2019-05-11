أمانة بغداد ترحب بمنع سير الستوتات والتكتك: أضرارهن كبيرة على الحدائق والارصفة

2019/05/11 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رحبت أمانة بغداد، السبت، بقرار مديرية المرور العامة بحظر سير الستوتات والتكتك في الشوارع الرئيسية, مشيرا الى ان تلك الدراجات احدثت اضرارا كبيرة على الارصفة والحدائق.وقال مدير العلاقات والاعلام بالامانة حكيم عبد الزهرة في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قرار مديرية المرور العامة بمنع استخدام الستوتات والتكتك في الطرق الرئيسية والعامة قرار صائب وله عدة […]

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