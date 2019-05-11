العتبة الحسينية تشرع بتنفيذ مشروع كبير لتقويض استيراد الاسماك

2019/05/11 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن قسم التنمية الزراعية في العتبة الحسينية المقدسة، الشروع بتنفيذ احد اكبر مشاريعها لزراعة الاسماك بمدينة كربلاء المقدسة .

وقال المشرف على المشروع عدنان الشمري في تصريح صحفي، ان" الكوادر العاملة والمشرفة بدأت بالعمل بزراعة الاسماك في مدينة الامام الحسين عليه السلام الزراعية".واوضح "تم تخصيص 500 دونم و350 الف سمكة لتربيتها وتكبيرها لطرحها في الاسواق خلال فترة لا تتعدى الثلاث اشهر".وبين أن "هذا يعد انجاز كبير يضاف الى نجاحات العتبة الحسينية وكيفية ادراتها للمشاريع الخدمية والداعمة للاقتصاد الوطني".واضاف الشمري ان ، الطاقة الانتاجية للمزرعة تبلغ اكثر من 600 الف كيلو خلال الفترة المحددة من قبل المشرفين على التربية".وتابع ان" عدد الاحواض في الوقت السابق يبلغ 4 اما في الوقت الحاضر بلغ 10 احواض ".واشار الى ان " ارتفاع اسعار الاسماك في مدن الفرات الاوسط والدمار الذي اصاب اغلب مزارع الاسماك في العام الماضي هو ما دعا العتبة الى الاتجاه نحو خطوة التوسعة من اجل رفد السوق وعدم اعطاء المجال لدخول الاسماك المستورة".ولفت الى ان "الخطة ستشمل انشاء مفقس للاسماك بالاضافة الى انتاج الاعلاف".



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