مانشستر سيتي يعلق على تحركات يوفنتوس نحو جوارديولا

2019/05/11 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، عن موقف نادي مانشستر سيتي من الأنباء التي تربط مدربه الإسباني بيب جوارديولا بالرحيل إلى قيادة يوفنتوس في الموسم المقبل.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إدارة السيتي تضع ثقتها الكاملة في جوارديولا، وتراهن على أنه لن يخون النادي وينتقل إلى قيادة فريق آخر قبل نهاية عقده في عام 2021 على الأقل.وكانت العديد من التقارير ربطت جوارديولا في الفترة الأخيرة بخلافة ماسيمليانو أليجري على مقعد المدير الفني ليوفنتوس.وأشار الموقع الإيطالي إلى أن أليجري على وشك مغادرة اليوفي، خاصة أنه مطلوب في باريس سان جيرمان، ولكن إدارة السيدة العجوز غير مقتنعة بإعادة أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي السابق، وتحلم بالتعاقد مع جوارديولا.وأوضح أن مانشستر سيتي يتعامل مع جوارديولا على أنه ليس مجرد مدرب وإنما هو مركز العالم، وأنه في مهمة لن تتوقف حتى يحصد الفريق لقب دوري أبطال أوروبا.وتأتي الثقة الكبيرة من جانب السيتي في بقاء جوارديولا، بسبب أن تكسيكي بجيريستين المدير الرياضي للنادي، وفيران سوريانو المدير التنفيذي هما من جلبا المدرب الإسباني، ويعدان صديقين مقربين له منذ سنوات.



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