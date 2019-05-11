صواعق رعدية تودي بحياة عدة اشخاص شمال غرب ايران

2019/05/11 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال المدير العام لدائرة شؤون الازمات في محافظة اذربايجان شمال غرب ايراني، اليوم السبت، إن عدة اشخاص لقوا مصرعهم جراء الصواعق الرعدية.

وقال امير عباس جعفري، في تصريح صحفي إن "4 اشخاص لقوا مصرعهم جراء الصواعق الرعدية في المحافظة".ولفت الى إن "جميع الضحايا من الرجال بينهم شاب عمره 23 عاما من ارومية وصبي عمره 10 أعوام من مدينة سلماس" ويشار الى أن "دائرة الانواء الجوية في محافظة اذربايجان الغربية كانت قد حذرت من وقوع فيضانات واجواء رعدية في المحافظة".



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