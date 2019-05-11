2019/05/11 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وثيقة: محافظ ذي قار تحصل على المنصب بثانوية “وهمية” في سوريا ولم يكمل الجامعة!

بغداد / خطوة برس

حصلت “خطوة برس” على وثيقة مقدمة الى رئاسة الوزراء تقضي بعدم شرعية حصول محافظ ذي قار يحيى الناصري على منصبه، بعد تسنمه المحافظة وهو لا يملك شهادة جامعية ولا حتى ثانوية!

ويستوجب منصب المحافظ أن يكون صاحبه حاملا شهادة البكالوريوس في الأقل.

وطبقا للوثيقة التي تقدم بها النائب عبد الهادي موحان الى رئيس الوزراء فأن “محافظ ذي قار يحيى محمد باقر تحصل على الشهادة الثانوية من الجمهورية السورية”، لافتة الى أن “هذه الشهادة لا تتوفر على اوليات وغير معترف بها”.

وأضافت الوثيقة أن “المحافظ دخل الى كلية الامام الكاظم الاهلية في بابل، وعند مباشرته كمحافظ لذي قار تبين انه راسب في الدور الاول أي انه لم يتحصل على شهادة جامعية اثناء توليه المنصب”.

وتابعت الوثيقة المعنونة بـ”تزوير شهادة” أن “المحافظ أكمل دراسته وهو في المنصب، وهذا ما يثبت بالحنث باليمين وان كل ما بني على باطل فهو باطل”، بحسب الوثيقة التي أكدت على “إجراء التحقيق بالموضوع ومحاسبة المقصر ومعالجة الإجراء القانوني على شغل المنصب”.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة: محافظ ذي قار تحصل على المنصب بثانوية “وهمية” في سوريا ولم يكمل الجامعة!) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة: محافظ ذي قار تحصل على المنصب بثانوية “وهمية” في سوريا ولم يكمل الجامعة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).