: الإيغور يضطهدون في الصين ويجب على أميركا أن تحميهم

2019/05/11 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت عنوان “الإيغور يضطهدون في الصين- يجب على الولايات المتحدة حمايتهم”، كتبت كريش أومارا فييناراجاه من الحزب الديمقراطي ورئيسة دائرة الهجرة واللجوء

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