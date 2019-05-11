لجنة اسناد عمليات ام الربيعين تعود الى مزوالة اعمالها في محافظة نينوى

2019/05/11 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت لجنة اسناد عمليات ام الربيعين لمزاولة اعمالها مجددا في مدينة الموصل بعد توقف دام 7 اعوام .وقال رئيس اللجنة زهير الجلبي ان”اللجنة عادت لمزاولة اعمالها داخل مدينة الموصل مركز محافظة نينوى باعمار المشاريع المتوقفة ومتابعة المشاريع المنفذة وتثبيت العقود الوقتية ايضا “.

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