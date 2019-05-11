وزير الخارجية يترأس أعمال اللجنة الوزاريّة المشتركة العراقـيّة- الكويتية

2019/05/11 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

توجه وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم، إلى دولة الكويت على رأس وفد وزاريّ لترؤُّس أعمال اللجنة الوزاريَّة المُشترَكة العراقـيَّة-الكويتيّة، وتستمرّ أعمال اللجنة بالانعقاد

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