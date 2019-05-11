الشباب وشهر رمضان..علاقة متينة وتواصل إيجاب

2019/05/11 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد مجيد المشعل

لفهم العلاقة القائمة بين "الشباب" و"شهر رمضان"، والتواصل الإيجابي بينهما، لا بدّ من بيان طبيعة وأبعاد كلّ واحدة منهما:

أوّلاً: الشباب؛

وهو يتمثل في

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