أمانة بغداد تعلن رفع الكتل الكونكريتية من موقعين لمصرف الرافدين

2019/05/11 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم السبت، رفع الكتل الكونكريتية المحيطة بفرعين تابعين لمصرف الرافدين وسط العاصمة.





وقالت الأمانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب أمين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تم رفع الكتل الكونكريتية عن فرعين تابعين ل‍مصرف الرافدين (فرع باب المعظم وفرع الشيخ عمر) ضمن شارع وزارة الصحة منطقة باب المعظم”.

وتابع البيان، ان “الكوادر البلدية باشرت بعد ذلك بحملة لتنظيف وتأهيل المواقع المغلقة منذ سنة 2007”.

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