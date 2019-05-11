2019/05/11 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، احالة مسافر عراقي مطلوب للقضاء في منفذ الشلامجة الحدودي.





وذكر بيان للهيئة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “تم إحالة مسافر عراقي مطلوب للقضاء في منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة”.





وأوضح، ان “أمر القبض جاء وفقاً لكتاب مكتب جهاز المخابرات الوطني العراقي ومذكرة إلقاء القبض الصادرة من وزارة الداخلية وكالة الوزارة لشؤون الشرطة بالتعاون مع شعبة البحث والتحري”.





وأشار البيان الى “إحالته وفق محضر اصولي إلى مركز شرطة الشلامجة لعرضه أمام قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.

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