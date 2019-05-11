2019/05/11 | 13:34

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مقاهي “البنات” بالبصرة… تم استهدفها بالسيفور من قبل فصيل مسلح وعشيرة دخلت بهذا “الكار”

البصرة/ خاص – خطوة برس

استهداف مقاهي البصرة، المعروف عن الامر انه تم استهدافها لوجود فتيات يعملن فيها، ودار الحديث عن وجود “سمسرة” في ساعة متأخرة من الليل داخل هذه المقاهي، إلا أن الكل اكتفى بنبأ الاستهداف فقط والحديث عن الحريات الشخصية، وركن موضوع الجهة التي استهدفت على جنب، ولم يكشف حتى الان عن المواد التي استخدمت في تفجير المقاهي وكيف وصلت لهذه الجهات، بالإضافة الى دور إحدى عشائر المحافظة بهذه القضية وما تملكه من مقاه تعمل فيها فتيات ولم يمسها الضرر!!.

“خطوة برس” زارت محافظة البصرة، وبعد جولة ولقاءات مع شخصيات متنفذة اكتشفت ان استهداف هذا النوع من المقاهي تم بواسطة مادة السيفور شديدة الانفجار، التي كانت لدى داعش حصرا وبعض الاجهزة الامنية الحساسة وغير متاحة للجميع.

وقبل الكشف عن تفاصيل وصول الى هذه المادة الى أيدي الجهة التي استهدفت المقاهي، كشفت مصادر خاصة بـ”خطوة برس” أن إحدى عشائر محافظة البصرة مسؤولة عن بعض المقاهي، وتتم إدارتها من قبل عضو مجلس في المحافظة ورئيس لجنة فيه، وهو حسب ما تم وصفه بـ”العقل الاقتصادي” لهذه العشيرة.

عملية الاستهداف

شهد العام الماضي في البصرة ذروة استهداف المقاهي، فبعد ان كانت سابقا تتعرض الى تهديد او الاستهداف باطلاق النار، تعرضت المقاهي العام الماضي الى استهداف بمادة السيفور، وهذه المادة استخدمتها إحدى الفصائل المسلحة غير المنضوية في هيئة الحشد الشعبي ولها تأثير قوي في البصرة منذ سنوات طوال.

استحوذت هذه القوات على هذه المادة الصفراء خلال عمليات تطهير المناطق المحررة من داعش، وعبر الجهد الهندسي التابع لها، ونقلت بعجلاتهم العائدة من الواجب.

بقيت هذه المادة بحوزة هذه الجهة، وخزنتها في مخازنها الخاصة بالسلاح والعتاد، وبدأت باستخدامها ضد هذا النوع من المقاهي، لإثارة الرعب وفرض سيطرتها على المحافظة من جديد.

أذرع هذه الجهة ممتدة الى اغلب مفاصل البصرة، ومنها دائرة البلدية، وعبر مدراء تابعين لها تتم إدارة عقارات البلدية الجديدة في البصرة، والتي تم تأجيرها خلال فترة انطلاق العمليات العسكرية لتحرير العراق من سيطرة داعش الارهابي.

موقع الاستهداف وحقيقته

شارع الوفود وسط البصرة، المتصل بشارع المعارض والمنتهي بالكورنيش، يضم عشرات المقاهي التي تعود ملكية أرضها الى البلدية، وهذه الاراضي كانت سابقا تستخدم كمشاتل، لكن البلدية اتجهت الى تأجيرها.

هذه المقاهي انتعشت بعناصرها النسائية الشبابية، لكن كل شيء هنا يجب ان تتم إدارته من قبل “الجهة المسيطرة”، ومن يعمل خارج ضوابطها ينال العقاب بعد الساعة 11 ليلا.

قانون السيفور الذس سنته هذه الجهة طبق على بعض المقاهي فقط، فيما استثنى مقاه اخرى يعملن فيها فتيات ايضا، وهذه المقاهي المستثناة تابعة لـ”عقل العشيرة” الاقتصادي في مجلس المحافظة، وتركت تعمل بحرية تامة.

مصادر بينت أن “اغلب اصحاب المقاهي الذي يعملون خارج سلطة “العشيرة او الجهة” المسيطرة، استسلموا وأوقفوا أعمالهم، وبعضهم استغنى عن الفتيات في مقهاه”.

ومن خلال جولة “خطوة برس” تبين ان اغلب الفتيات في المقاهي تتراوح اعمارهن بين 15 – 20 عاما، وهن المسؤولات عن تقديم الاركلية والشاي، لكن هناك اتهامات بممارستهن البغاء بعد الساعة 12 ليلا، وبحسب مصدر فأن اغلب الفتيات العاملات كن سابقا يتسولن في الشوارع، وبعد محاربة هذه الظاهرة انتقلن للعمل في هذه المقاهي.

هذا الامر واستهداف المقاهي المتكرر، دفع شرطة البصرة الى اصدار قرار يقضي بغلق المقاهي في الساعة 12 ليلا، وذلك بعد عجزها عن السيطرة على ما يجري من ترويع ضد المقاهي، اضافة الى غلق المقاهي غير المرخصة، في خطوة لايقاف الاستهداف المستمر الذي يؤدي الى اضرار مادية وفي بعض الاحيان يوقع ضحايا.

من المقاهي التي استهدفت بمادة السيفور هي:

كوفية ندرين – شارع الوفود قرب تقاطع الخورة، وكان يضم 3 فتيات.

كوفية العرب – الطابق الأول بالبناية – شارع الوفود جسر المطيحة

كوفية ليالي الوفود – شارع الوفود – قرب تقاطع دويد.

كوفي شوب قمة الجبل قرب الجسر الايطالي – استهدف بعبوة كانت موضوعة اعلى سقف المقهى.

في هذا البحث عن أصل الاستهداف وكيف تم ومن المسؤول عنه، وضعت “خطوة برس” مراسلها في دائرة الخطر من أجل نقل الحقائق ووضعها أمام الجهات المعنية والجهات الأمنية خاصة، لوقف هذه الأفعال التي تهدد حياة العاملين في هذا المجال وحياة الفتيات، بالاضافة الى كونها منافية للحقوق العامة والحريات الشخصية.

فما يجري من ابتزاز للمقاهي، يؤكد أن هناك جهات سلطتها اعلى من سلطة المحافظة والأجهزة الأمنية، ما يتطلب اجراءات سريعة رادعة، والذي يؤكد ان الاستهداف اساسه الابتزاز فقط، هو السماح بوجود الفتيات في مقاه اخرى ما زالت تعمل الى الان دون أي تهديد.

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