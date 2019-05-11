2019/05/11 | 13:34

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تركيا تغرم فيسبوك 271 ألف دولار لانتهاكه للخصوصية

متابعة/ خطوة برس

أعلنت الحكومة التركية عن فرضها غرامة مالية على “فيسبوك” بقيمة 271 الف دولار، بسبب خطأ أدى إلى انتهاك بيانات خاصة للمستخدمين.

وذكرت الهيئة التركية المعنية بحماية البيانات الشخصية، إنها فرضت على فيسبوك غرامة قدرها 1.65 مليون ليرة ما يعادل حوالي 271 ألف دولار، بسبب خطأ أدى إلى انتهاك بيانات خاصة.

وأشارت الهيئة الى ان شركة “فيسبوك” اعلنت في وقت سابق عن اكتشافها ثغرة في واجهة برمجة التطبيقات (إيه بي آي) يسمح لتطبيقات خارجية بالاطلاع على صور مستخدمي فيسبوك.

واضافت الهيئة التركية ان نحو 300 ألف مستخدم في تركيا تضرروا من انتهاك بياناتهم الخاصة، وأن ثغرة البرمجة المذكورة استمرت لمدة 12 يوما في أيلول من العام الماضي، وان عدم تدخل فيسبوك في الوقت المناسب يكشف عن قصور في التقنيات الاحتياطية للتصدي لمثل هذه الثغرات.

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