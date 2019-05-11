انتشار غير مسبوق للفرق الحمراء في مزارع ديالى وهذا هو السبب

2019/05/11 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى، صادق الحسيني، في تصريح صحفي، اطلع عليه موقع "الغدير"، إن" مفارز الاطفاء المنتشرة في الاقضية والنواحي داخل ديالى دخلت حالة الاستنفار مع انطلاق موسم حصاد محصول الحنطة والذي تقدر مساحته بأكثر من نصف مليون دونم".واضاف الحسيني، ان" المفارز الحمراء في اشارة منه الى فرق الاطفاء بدأت بتوزيع بوسترات للتوعية باجراءت السلامة العامة وضرورة الابلاغ الفوري عن اي حرائق من اجل اخمادها"، مبينا ان" الاستنفار يأتي لدواعي السلامة".انتهى..م.ر

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