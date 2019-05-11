الاختناق أو الاحتراق أو التفاوض

2019/05/11 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كل هذا التصعيد بين إيران والولايات المتحدة لن يشعل حرباً في المنطقة، التي تنام فوق بحيرة نفط العالم، النظام الإيراني يعرف مع

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