الشرطة الاتحادية تنفذ حملة تفتيش بكركوك وتعثر على مخبأ لداعش

2019/05/11 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الداخلية، عن تمكن قوات الشرطة الاتحادية من العثور على كمية من العتاد في محافظة كركوك.

واوضحت الوزارة في بيان، ان الشرطة الاتحادية عثرت خلال حملة نفذتها في مناطق مختلفة من محافظة كركوك، على سبعة عشر صاروخا مضادا للطائرات، وستا من قذائف المدفعية النمساوية، وعددا من القنابل في منطقة العطارية، فيما أشار بيان للشرطة الاتحادية الى عثور قواتها على مخبأ لتنظيم داعش الارهابي في منطقة تابعة لقضاء الحويجة، يحتوي على أغذية جافة، وأفرشة مختلفة يستخدمها عناصر التنظيم.

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